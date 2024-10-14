КНДР фактически "включилась" в войну против Украины - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 октября заявил, что на Ставке Верховного главнокомандующего обсуждалось "фактическое включение" Северной Кореи в войну против Украины, сообщает Левый берег.
"Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР относительно намерений россиян на осень – зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению , инвестируют в затягивание войны. Также – внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и, несмотря на все, достигать результата" , — отметил Зеленский.
Президент также заслушал доклад вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и других столицах по геополитическому пункту Плана победы.
"Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам. На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично" , - добавляет президент.
Владимир Зеленский отмечает: "Украине действительно нужна максимальная поддержка".
Также президент заслушал доклад Александра Камышина относительно отечественного производства и поставки дронов в армию.
"По состоянию на сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто делает нашу армию технологичной: всех украинских производителей, весь наш государственный сектор, всех партнеров, которые вкладываются в производство дронов в Украине. Мы будем и в дальнейшем наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизни наших воинов", - отмечает Зеленский.