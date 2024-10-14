КНДР фактически "включилась" в войну против Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 октября заявил, что на Ставке Верховного главнокомандующего обсуждалось "фактическое включение" Северной Кореи в войну против Украины, сообщает Левый берег.

"Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР относительно намерений россиян на осень – зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению , инвестируют в затягивание войны. Также – внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и, несмотря на все, достигать результата" , — отметил Зеленский.

Президент также заслушал доклад вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и других столицах по геополитическому пункту Плана победы.

"Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам. На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично" , - добавляет президент.

Владимир Зеленский отмечает: "Украине действительно нужна максимальная поддержка".

Также президент заслушал доклад Александра Камышина относительно отечественного производства и поставки дронов в армию.