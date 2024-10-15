DeepState: Войска РФ продвинулись в Торецке
Российские войска продвигаются в Торецке, а также вблизи других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает DeepState, который обновил карту боевых действий в ночь на 15 октября.
Отмечается, что оккупанты продвинулись возле Невского (Лиманское направление), Водяного (Кураховское направление), Золотой Нивы, Приютного (Времевское направление) и в Торецке.
Ранее DeepState сообщал, что российские войска продвинулись по нескольким направлениям в Донецкой области, а также возле нескольких населенных пунктов в Курской области РФ.