DeepState: Війська РФ просунулися в Торецьку
Російські війська мають просування у Торецьку, а також поблизу інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє DeepState, який оновив мапу бойових дій у ніч на 15 жовтня.
Зазначається, що окупанти просунулися біля Невського (Лиманський напрямок), Водяного (Курахівський напрямок), Золотої Ниви, Приютного (Времівський напрямок) та у Торецьку.
Раніше DeepState повідомляв, що російські війська просунулися на кількох напрямках на Донеччині, а також біля кількох населених пунктів у Курській області РФ.