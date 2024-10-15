DeepState: Війська РФ просунулися в Торецьку

Російські війська мають просування у Торецьку, а також поблизу інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє﻿ DeepState, який оновив мапу бойових дій у ніч на 15 жовтня.

Зазначається, що окупанти просунулися біля Невського (Лиманський напрямок), Водяного (Курахівський напрямок), Золотої Ниви, Приютного (Времівський напрямок) та у Торецьку.

Раніше DeepState повідомляв﻿, що російські війська просунулися на кількох напрямках на Донеччині, а також біля кількох населених пунктів у Курській області РФ.