Силы обороны: Россияне пытаются максимально активизироваться до холодов в Донецкой области

Российские войска пока не ведут подготовку к ухудшению погоды в Донецкой области и пытаются максимально активизироваться, пока не наступили холода, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала в эфире национального телемарафона спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области" , — заявила она.

По словам Бобовниковой, оккупанты максимально используют артиллерию, FPV-дроны и другое оружие именно сейчас — "в надежде, что они смогут достичь каких-то целей до морозов".

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 14 октября, на фронте зафиксировано 198 боевых столкновений Сил обороны с российским войском.