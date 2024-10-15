Нацполиция: Все сообщения о минировании 14 октября оказались ложными

Все сообщения о заминировании, поступившие на электронные адреса государственных учреждений по всей Украине, оказались ложными, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

14 октября по всем регионам Украины на электронные адреса органов власти, школ, бизнес-центров, гостиниц, редакций СМИ (в том числе "Украинская правда"), посольств и других объектов и ведомств массово поступили сообщениям об "угрозе террористического акта" и "заминировании".

"Подразделениями полиции отработаны все заведения, о которых поступали сигналы о заминировании - все они оказались ложными.

Такие сообщения – это почерк российских спецслужб, которыми они ведут против Украины гибридную войну, пытаясь вызвать массовую панику и истощить систему государственных и правоохранительных органов".

В полиции сообщили, что подавляющее большинство сообщений поступило с российских IP-адресов. Обработано более 2000 вызовов, в основном это информация о минировании админзданий.

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