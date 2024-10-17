DeepState: ВСУ возобновили позиции на Харьковщине, оккупанты имеют продвижение
Силы Обороны Украины возобновили позиции в районе Липца на Харьковском направлении.
Об этом сообщает проект DeepState.
В то же время, войска РФ имеют продвижение возле Нью-Йорка (Торецкое направление), Екатериновки (Кураховское направление), Селидово (Покровское направление) и Новоселидовки (Кураховское направление).
Ранее DeepState сообщал, что российские войска оккупировали поселок Островское Кураховской городской общины Донецкой области.