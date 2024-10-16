DeepState: Войска РФ захватили поселок Островское в Донецкой области
Российские войска оккупировали поселок Островское Кураховской городской общины Покровского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении проекта DeepState, сообщает Украинская правда.
Также российские военные продвинулись возле Левадного в Запорожской области, Цукуриного Донецкой области и в Торецке Донецкой области.
Ранее DeepState сообщал, что российские войска имеют продвижение в Торецке, а также вблизи других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Позже в ВСУ подтвердили продвижение россиян в Торецке.