DeepState: Войска РФ захватили поселок Островское в Донецкой области

Российские войска оккупировали поселок Островское Кураховской городской общины Покровского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении проекта DeepState, сообщает Украинская правда.

Также российские военные продвинулись возле Левадного в Запорожской области, Цукуриного Донецкой области и в Торецке Донецкой области.

Ранее DeepState сообщал, что российские войска имеют продвижение в Торецке, а также вблизи других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Позже в ВСУ подтвердили продвижение россиян в Торецке.