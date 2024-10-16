DeepState: Війська РФ захопили селище Острівське на Донеччині

Російські війська окупували селище Острівське Курахівської міської громади Покровського району Донецької області.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.

Також російські військові просунулися біля Левадного у Запорізькій області, Цукуриного на Донеччині та в Торецьку Донецької області.

Раніше DeepState повідомляв﻿, що російські війська мають просування у Торецьку, а також поблизу інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Згодом у ЗСУ підтвердили﻿ просування росіян в Торецьку.