DeepState: Війська РФ захопили селище Острівське на Донеччині
Російські війська окупували селище Острівське Курахівської міської громади Покровського району Донецької області. Про це йдеться в повідомленні проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.
Також російські військові просунулися біля Левадного у Запорізькій області, Цукуриного на Донеччині та в Торецьку Донецької області.
Раніше DeepState повідомляв, що російські війська мають просування у Торецьку, а також поблизу інших населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Згодом у ЗСУ підтвердили просування росіян в Торецьку.