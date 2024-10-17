DeepState: ЗСУ відновили позиції на Харківщині, окупанти мають просування
Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців на Харківському напрямку.
Про це повідомляє проєкт DeepState.
Водночас війська РФ мають просування біля Нью-Йорка (Торецький напрямок), Катеринівки (Курахівський напрямок), Селидового (Покровський напрямок) та Новоселидівки (Курахівський напрямок).
Раніше DeepState повідомляв, що російські війська окупували селище Острівське Курахівської міської громади Донецької області.