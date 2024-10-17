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DeepState: ЗСУ відновили позиції на Харківщині, окупанти мають просування

DeepState: ЗСУ відновили позиції на Харківщині, окупанти мають просування

Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців на Харківському напрямку.

Про це повідомляє﻿ проєкт DeepState.

Водночас війська РФ мають просування біля Нью-Йорка (Торецький напрямок), Катеринівки (Курахівський напрямок), Селидового (Покровський напрямок) та Новоселидівки (Курахівський напрямок).

Раніше DeepState повідомляв﻿, що російські війська окупували селище Острівське Курахівської міської громади Донецької області.

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