Украина и Греция заключили соглашение о безопасности: что предусматривает документ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщает Левый берег.

"Греция готова обеспечивать наиболее неотложные оборонные потребности нашего государства и в дальнейшем. Она будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16. Спасибо Греции за всю помощь, за все возможности для защиты нашей страны и ее людей" , - отметил Зеленский.

В Офисе президента добавили, что с начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в том числе материально-техническую и обучающую.

"Этим соглашением Греческая Республика закрепляет готовность обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности Украины и дальше" , - говорится в сообщении.

Вместе с партнерами Греция предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов F-16.

Кроме того, речь идет об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессоры к ответственности и возмещении ущерба, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.

Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира.

Документ подписан во исполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

В целом Украина заключила уже 27 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, , Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией и Грецией.