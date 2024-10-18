Бизнес спрогнозировал, каким будет курс доллара на ближайший год

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 43,72 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІІІ квартал 2024 года.

При этом во II квартале бизнес ожидал курс 41,61 грн/доллар, I квартале – 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года – 40,06 грн/доллар, в III квартале 2023 года – 40,00 грн/доллар.

Меньше половины (44,1%) респондентов ожидают обменный курс в пределах 42,1-44,0 грн/доллар, 37.3% уверены, что он будет выше.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2024 года. В опросе приняло участие 665 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Курс доллара в бюджете

Напомним, Министерство экономики ожидает средний курс доллара по отношению к гривне в 2024 году на уровне 40,8 грн/доллар. В проект бюджета на 2025 год заложен курс на уровне 45 грн/доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара :

в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

Исторический максимум курса доллара составляет 41,49 гривны на 22 июля 2024 года. На 18 октября НБУ установил курс на уровне 41,23 грн/доллар.