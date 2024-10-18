ОВА: Воздушная тревога в Киевской области длилась более 14 часов

В пятницу 18 сентября воздушная тревога, которую объявляли в связи с атакой российских беспилотников, в Киевской области продолжалась более 14 часов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко в соцсетях.

"Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевскую область БпЛА. Последняя тревога длилась более 14 часов.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет".

В то же время глава области добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей был поврежден мотоцикл, который находился в частном дворе.

Оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки врага, отметил Кравченко.

Что предшествовало:

Воздушные силы сообщали, что в ночь на 18 октября россияне атаковали Украину 135 ударными беспилотниками, по состоянию на 8.30 утра пятницы 80 беспилотников удалось уничтожить, 44 были локационно потеряны, 2 улетели в Беларусь.