ГУР и ВСУ освободили от оккупантов важный район под Купянском

Главное управление разведки заявило о зачистке "важного района" – освобожден от россиян населенный пункт Кругляковка под Купянском в Харьковской области, сообщает Лига.net.

Боевую работу провели воины-разведчики подразделения "Братство" в составе спецподразделения Тимура при поддержке бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

Операция продолжалась с 7 по 14 октября – защитники вернули контроль над важным для обороны Купянска населенным пунктом, отметило ГУР.

"Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение ― штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили выжимать противника" , – описывает ведомство.

Благодаря профессиональным и смелым действиям бойцов ГУР оккупанты в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты – они уничтожены в ближних боях, сообщила разведка. Взвод в российской армии – от 10 до 60 военных.

Также во время штурма спецназовцы смогли взять захватчиков в плен – получены важные разведывательные данные и пополнен обменный фонд, отметило ГУР.

В результате операции россиян выбиты из населенного пункта, а пути передвижения оккупантов были заминированы, подытожили разведчики.

Кругляковка – село в Харьковской области на левом берегу Оскольского водохранилища. Через населенный пункт проходит автодорога Р-79, в частности соединяющая Купянск, Боровую и Изюм. Фактически, освобождение населенного пункта усложняет россиянам задачу по перерезанию надвое украинских сил на левом берегу.

Согласно карте OSINT-проекта Deesptate, оккупанты сейчас находятся рядом с Кругляковкой:

Карта: Deepstate