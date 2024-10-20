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Покровское направление: враг пытается перерезать важную трассу

Покровское направление: враг пытается перерезать важную трассу
Фото: wikimedia.org

В Донецкой области, на Покровском направлении, на северном фланге очеретинского выступа россияне продвигаются возле села Воздвиженка, чтобы перерезать трассу Покровск-Константиновка. Об этом заявил украинский военный журналист Богдан Мирошников, сообщает Зеркало недели.

От трассы захватчиков отделяет около пяти километров.

Продвижение врага в районе Воздвиженки засвидетельствовал и украинский информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты.

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карта DeepState

Мирошников отмечает, что это направление было без движения еще после окончания боев за Очеретино в апреле этого года и выхода на существующие рубежи в мае.

Теперь враг все же захотел перерезать важную трассу. «Пока его успехи незначительны. Но в дальнейшем это может привести к серьезным тактическим проблемам у нас», – говорит обозреватель.

Все зависит от того, как быстро враг сможет продвигаться, закрепляться, и как наши воины будут противодействовать этому и развертывать оборону на новых рубежах.

«Это фланг Мирнограда, и любое продвижение врага там очень нежелательно», – подчеркивает Мирошников.

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