В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 681 580 оккупантов, 1350 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 22 октября составили:
- личного состава – около 681 580 (+1350) человек,
- танков – 9079 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 18199 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 19623 (+34) ед,
- РСЗО – 1234 (+2) ед,
- средства ПВО – 981 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17404 (+71),
- крылатые ракеты – 2625 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 27111 (+77) ед,
- специальная техника – 3499 (+20) ед.