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В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: Минобороны

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 681 580 оккупантов, 1350 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 22 октября составили:

  • личного состава – около 681 580 (+1350) человек,
  • танков – 9079 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 18199 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 19623 (+34) ед,
  • РСЗО – 1234 (+2) ед,
  • средства ПВО – 981 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17404 (+71),
  • крылатые ракеты – 2625 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 27111 (+77) ед,
  • специальная техника – 3499 (+20) ед.

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