МВФ улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2028 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает World Economic Outlook (октябрь 2024 года).

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2024 год - 41,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 41,0 грн/доллар)

2025 год - 45,0 грн/доллар (прогноз за апрель - 41,0 грн/доллар)

2025 год - 46,8 грн/доллар (прогноз за апрель - 48,6 грн/доллар)

2027 год - 48,6 грн/доллар (прогноз за апрель - 50,4 грн/доллар)

2028 год - 50,2 грн/доллар (прогноз за апрель - 52,1 грн/доллар)

2029 год - 51,7 грн/доллар (прогноз за апрель - 54,1 грн/доллар).

Курс в бюджете Украины

Расчеты МВФ примерно совпадают с прогнозами правительства Украины.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. В проект бюджета на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45,0 гривен,

в 2026 году до 46,5 гривен

в 2027 году до 46,4 гривны.

Напомним, курс доллара вырос до исторического максимума 41,49 гривен на 22 июля. После этого в течение трех месяцев курс остается стабильным в диапазоне 41,0-41,35 гривен.

Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.