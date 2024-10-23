Второй тур выборов в Молдове: кандидаты договорились о прениях

Действующая президент Молдовы Майя Санду и поддерживаемый Россией кандидат Александр Стояногло договорились провести публичные избирательные дебаты 27 октября перед вторым туром президентских выборов 3 ноября. Об этом объявили предвыборные команды обоих кандидатов, сообщает Радио Свобода.

Проевропейская Санда выиграла первый тур, состоявшийся 20 октября, она набрала 42,49% голосов, а выдвиженец Партии социалистов Республики Молдова Стояногло набрал 25,9%. Таковы окончательные результаты первого тура кампании, омраченной обвинениями в подкупе голосов, а также кампаниями манипуляции и дезинформации, организованными Россией.

На третьем месте, набрав 13,79% голосов, оказался бизнесмен Ренато Усатый, бывший мэр второго по величине Молдовы Бельцы (Белц).

Телевизионные дебаты, которые пройдут во Дворце Республики в столице Кишиневе, дадут Санду возможность донести свою прозападную позицию до молдавских избирателей, когда она будет оппонировать бывшему генеральному прокурору Стоянгло, который в 2023 году был освобожден от должности указом Санду на фоне обвинений.

Дебаты могут дать действующей президенту возможность подробно рассказать о ее заявлении в ночь выборов о том, что голосование подверглось "беспрецедентному" нападению со стороны "преступных групп", которые, по данным Санду, пытались подкупить 300 тысяч избирателей в попытке "взорвать демократический процесс".

Россия, которую западные партнеры Молдовы обвинили в мощном вмешательстве в избирательный процесс, отвергла эти обвинения, а спикер Кремля Дмитрий Песков призвал Санду предоставить доказательства в поддержку ее обвинений в покупке голосов.

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