На Хмельнитчине обломки "Шахеда" повредили гостиницы, магазин и двухэтажное здание

В результате падения обломков вражеского "Шахеда" в Староконстантинове повреждены гостиницы и двухэтажное здание. На местах падения возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, так что огонь не распространился, сообщает Левый берег.

"Из поврежденной гостиницы и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек" , - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел, в результате чего разрушен магазин ритуальных услуг вблизи места предварительного попадания, где работали пожарные.