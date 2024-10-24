На Хмельнитчине обломки "Шахеда" повредили гостиницы, магазин и двухэтажное здание
В результате падения обломков вражеского "Шахеда" в Староконстантинове повреждены гостиницы и двухэтажное здание. На местах падения возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, так что огонь не распространился, сообщает Левый берег.
"Из поврежденной гостиницы и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел, в результате чего разрушен магазин ритуальных услуг вблизи места предварительного попадания, где работали пожарные.
"Зная коварство российских кафиров, личный состав ГСЧС отошел на безопасное расстояние. Поэтому, к счастью, никто из чрезвычайников не пострадал", - добавили в ГСЧС.