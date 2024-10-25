В Японии серьезно озабочены отправкой войск КНДР на войну с Украиной

В пятницу главный секретарь Кабинета министров Японии Хаяси Йосимаса выразил серьезную обеспокоенность сообщениями о направлении северокорейских войск в Россию для потенциального участия в войне в Украине. Об этом пишет Kyodo News, сообщает Укринформ.

"Правительство с серьезной обеспокоенностью следит за направлением войск Северной Кореей в Россию, включая возможность участия войск в российском вторжении в Украину" , – заявил Хаяси Йосимаса во время регулярного пресс-брифинга.

Он также отметил, что недавнее углубление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой вызывает беспокойство, учитывая его влияние на безопасность региона вокруг Японии.

"Глубокая обеспокоенность вызывает то, что недавний прогресс в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей усугубит ситуацию в Украине и повлияет на безопасность региона вокруг Японии" , - сказал секретарь японского Кабмина.

Он добавил, что Япония будет работать с другими странами для скорейшего установления мира в Украине "справедливым и долговременным способом".

Напомним, Национальная служба разведки Южной Кореи заявила, что северокорейский режим решил отправить 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины. Речь идет о четырех бригадах воинов, в том числе спецназовцах.

В среду министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил опрокидывание войск Северной Кореи в Россию. Однако он не уточнил количество войск и других деталей.