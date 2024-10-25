В Киеве ограничивают движение транспорта на одном из мостов: что известно

В Киеве с 26 по 28 октября ограничат движение транспорта на мосту Метро, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Когда и как именно ограничат движение на мосту Метро

В КГГА рассказали, что об ограничении движения предупреждает КК "Киевавтодор".

Так, движение транспорта на первой полосе моста Метро ограничат в направлении с левого на правый берег столицы:

с 5 часов утра субботы, 26 октября

до 7 часов утра понедельника, 28 октября

Уточняется, что подобные изменения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия моста.

"Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута" , - добавили в городской государственной администрации.

Кроме того, для удобства водителей, была опубликована соответствующая схема.

Схема ограничения движения (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о частичном ограничении движения транспорта по Северному мосту столицы. Тогда речь шла также о проведении ремонтных работ проезжей части (первой и второй полос).

В "Киевавтодоре" объясняли: согласно результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным, поэтому все необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.