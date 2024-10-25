Зеленский: Военные КНДР будут на фронте через 2-3 дня
По информации украинской разведки, первые северокорейские военные применятся к зоне боевых действий уже 27-28 октября.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.
"По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни", - сообщил президент.
По словам Зеленского, на самом деле Россия хочет продолжения войны, и именно поэтому "необходима принципиальная и сильная реакция лидеров мира".
"Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию", - написал президент.
Зеленский отметил, что "на Донетчине тяжело, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта".
Президент отметил, что в Курской области Силы обороны "реализуют наши задачи".
"Буферная зона на российской территории предохраняет Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери. Главнокомандующий доложил о выполнении задач нашими подразделениями в определенных районах Курской области", – говорится в сообщении.