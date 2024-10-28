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Шпионил за защитниками Покровска: в Донецкой области задержали российского агента

Шпионил за защитниками Покровска: в Донецкой области задержали российского агента
Фото: СБУ

Правоохранители задержали агента российской ФСБ в Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Задержанный – 34-летний местный волонтер Всемирной продовольственной программы ООН. По данным следствия, прикрываясь волонтерской деятельностью, он шпионил за локациями Сил обороны на Покровском направлении, где сейчас больше всего вражеских атак.

Агенту поручили искать локации украинских пехотинцев и артиллерии, держащие оборону под Покровском. Для этого он объезжал райцентр и пригород под видом доставки гуманитарной помощи жителям. Полученные данные — передавал своему куратору из ФСБ.

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В СБУ считают, что россияне использовали эту информацию для планирования новых атак на Покровск с использованием управляемых авиабомб и FPV-дронов.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Донецкой области задержан агент российских оккупантов, который помогал РФ готовить прорыв обороны Мирнограда на Покровском направлении.

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