ГУР подожгло мэрию и автопарк полиции в Ханты-Мансийском округе РФ - СМИ

В понедельник, 28 октября в результате успешной операции Главного управления разведки Минобороны Украины в российском городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа сгорело здание местной администрации. Со ссылкой на источник в спецслужбах, сообщает Новое время.

По словам собеседника, в выбитые три окна первого этажа мэрии залили напалм и подожгли. После этого на горячую линию ФСБ поступил звонок с сообщением о заминировании здания. Пока выяснялась информация о том, действительно ли в здании есть взрывчатка, пожарные ожидали разрешения на активную работу.

В это время огонь охватывал все более широкую площадь, в результате чего была полностью уничтожена канцелярия, кабинет заместителя мэра и несколько других помещений, отметил источник.

Собеседник отметил, что когда специальные и спасательные службы города Мегион начали ликвидировать пожар, напалм уже был разлит на автомобили местной полиции на охраняемой парковке. В результате второго пожара уничтожено по меньшей мере пять полицейских автомобилей, добавил источник.