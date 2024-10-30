В Украине растет потребление электроэнергии: в "Укрэнерго" назвали причину

Из-за снижения генерации на бытовых солнечных электростанциях по состоянию на 09.30 30 октября потребление электроэнергии на 3,7% превышает показатели предыдущего дня. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Сегодня, 30 октября, по состоянию на 9:30, потребление было на 3,7% выше, чем в предыдущий день - во вторник, 29 октября. Это объясняется изменением погодных условий в большинстве регионов - облачностью и соответственно снижением эффективности работы бытовых СЭС" , – говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии 30 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 5015 МВт-ч.

Как сообщалось, европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила максимально допустимую способность Украины и Молдовы для импорта электроэнергии на 400 МВт – до 2,1 ГВт с 1 декабря.