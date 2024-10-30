Зеленский рассказал, как реагирует Запад на участие войск КНДР в войне

Украина не будет настаивать на участии войск Запада в войне. Даже несмотря на участие войск КНДР на стороне оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

"Не уверен, честно говоря. Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, никогда не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Я имею в виду, что это очень опасно", - сказал он.

По словам президента, когда нет такого решения от лидеров и от обществ, очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять любую другую поддержку.

"Мы не можем поднимать эту тему. Это не может быть только нашей публичной волей, потому что иначе это может разрушить всю другую поддержку, и мы не можем рисковать потерей поддержки, как у нас уже есть", - констатировал глава государства.

Участие войск КНДР в войне

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен сообщил, что КНДР может отправить свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне РФ. Позже стало известно про 12 тысяч северокорейских солдат.

Как отмечал глава ГУР Кирилл Буданов, военные КНДР начнут воевать против Украины в ноябре. В частности, ранее стало известно, что во Владивостоке находятся 1500 солдат спецназа КНДР.

На днях в Центре нацсопротивления заявили, что солдаты КНДР уже находятся на территории Курской области и начали слаживание. По последним данным, Россия отправила в Курскую область около 3 тысяч военных Северной Кореи, которые находятся в 50 км от границы с Украиной.