Часть партнеров, отзываясь о плане победы, считают, что Украина хочет "слишком много". Но это не так, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

"Мы разработали план победы и передали его им. Когда мы предлагаем что-то партнерам, они всегда говорят: "Да, но это зависит от воли одних и других". Нет, этот план зависит только от воли партнеров, а не от воли России, только от воли партнеров", - сказал он.

По словам президента, партнеры должны были принять этот план, и многие страны начали его принимать.

"Но многие страны стали нам говорить, знаете, немного давить на нас - некоторые лидеры мол, вы хотите слишком много. Слишком много для чего? Мы просто хотим жить. Это слишком? Просто жить. Вот о чем идет речь в плане победы, вот о чем север, восток, Курская операция", - отметил Зеленский.

План победы Зеленского

В начале сентября президент Владимир Зеленский анонсировал план победы в войне. Как ранее сообщалось, план победы президента Украины Владимира Зеленского направлен на то, чтобы принудить РФ к переговорам и на условиях Киева.

Первоначально текст плана победы Зеленского был неизвестен. Сам президент описывал его как "понятный" и "откровенный". Первым документ был представлен президенту США Джо Байдену, поскольку план достаточно серьезно завязан на помощи США. Позже с ним ознакомились и другие партнеры.

Уже 16 октября Зеленский выступил в Раде, представив план победы. Там стало известно, что документ состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений. В частности, секретная часть публично нигде не разглашалась. Содержание секретного раздела известно ближайшим партнерам и публиковать его нельзя.

В то же время, буквально вчера NYT написало, что в секретной части плана победы Киев хочет получить ракеты Tomahawk. Зеленский уже отреагировал на "слив" секретных данных из плана победы.