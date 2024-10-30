РФ заработала на теневом флоте денег больше, чем вся помощь Запада – Зеленский

Россия зарабатывает на теневом флоте 10–12 миллиардов долларов в месяц. Этот бизнес принес ей больше средств, чем вся помощь от партнеров Украины за период войны, сообщает Укринформ.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью с представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.