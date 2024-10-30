РФ заработала на теневом флоте денег больше, чем вся помощь Запада – Зеленский
Россия зарабатывает на теневом флоте 10–12 миллиардов долларов в месяц. Этот бизнес принес ей больше средств, чем вся помощь от партнеров Украины за период войны, сообщает Укринформ.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью с представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.
«Мы считаем, что Россия зарабатывает на теневом флоте от 10 до 12 миллиардов (долларов) в месяц. Если посчитать всю поддержку, которую Украина получила за время войны от всех партнеров, то вы увидите, что их флот принес им больше денег. Так что санкции не работают, если они могут зарабатывать такие большие деньги. Вернее, работают, но не на сто процентов», - отметил Зеленский.