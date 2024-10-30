В Польше во время полицейской операции умер украинец

48-летний гражданин Украины погиб во время полицейской операции недалеко от города Ключборк в Опольском воеводстве. Cо ссылкой на RMF FM, сообщает Европейская правда.

Украинец, как отмечается, приехал для трудоустройства в одну из фирм в селе Кшивизна, что под Ключборком. Владелец фирмы, по словам правоохранителей, вызвал полицию из-за агрессивного поведения мужчины.

Когда полицейские прибыли на место, гражданин Украины отказался назвать себя и не реагировал на их команды, хотя разговаривал на польском языке.

Полицейская и патрульный решили доставить мужчину в участок для установления его личности, но он начал сопротивляться. Правоохранители пытались надеть на него наручники и применяли различные приемы.

Вдруг 48-летний украинец потерял сознание. Скорая помощь, которую вызвали на место, не смогла привести мужчину в чувство.

Польская прокуратура уже начала расследование по факту непредумышленного убийства. Назначено вскрытие, а также токсикологическую и гистопатологическую экспертизы тела умершего, пишет RMF FM.