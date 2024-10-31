Сикорский надеется, что НАТО позволит сбивать ракеты над Украиной

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский надеется, что НАТО и страны Альянса, в том числе США, изменят свою позицию и согласятся на сбивание российских ракет над территорией Украины силами ПВО союзников, сообщает Укринформ.

Об этом в комментарии отметил спикер МИД Польши Павел Вронский.

Как подчеркнул спикер польского МИД, известно личное мнение министра Сикорского о необходимости сбивания силами союзников российских ракет, которые летят в направлении Польши, еще над территорией Украины. Он отметил, что за эту позицию, которую он придерживается и сейчас, польский министр «неоднократно подвергался критике внутри НАТО».

«Как мы знаем, негативно по этой инициативе высказываются страны НАТО, непосредственно Организация, негативные голоса также звучали в США. Но министр Сикорский рассчитывает на изменение этой позиции (союзников – ред.)» , - констатировал Вронский.

Как сообщалось, Сикорский в своем сообщении в сети X положительно отреагировал на обращение конгрессменов из Демократической и Республиканской партии к президенту США Джо Байдену, чтобы глава Белого дома разрешил Польше сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Лидеры Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн призвали Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной в рамках самообороны.