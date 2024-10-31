МИД Украины прокомментировал результаты выборов в Грузии

Министерство иностранных дел Украины поддерживает выводы миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения﻿. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, сообщает Деловая столица.

"Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы. Неудивительно, что их результаты высоко оценили и приветствовали в России, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путем в ЕС и НАТО, который декларируют грузинские власти" , — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что факты нарушений должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса.