В Южной Корее назвали условия, при которых Украина получит оружие от страны

Сеул хочет увидеть уровень вовлеченности сил КНДР в России, прежде чем принимать решение о военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл, сообщает Радио Свобода.

«Что касается нашего плана по поставке оружия Украине. В зависимости от развития военного сотрудничества между КНДР и Россией, будут приняты соответствующие меры. Мы должны увидеть уровень вовлеченности сил КНДР в России, и что Северная Корея получит от России» , – сказал он на пресс-конференции с участием министра обороны Южной Кореи, госсекретарем США и главой Пентагона.

«Поэтому нам придется посмотреть на это, прежде чем принимать решение о поддержке оружием Украины» , – добавил министр.

О том, что северокорейские военные были отправлены в Россию для участия в войне с Украиной, разведка Южной Кореи сообщила в середине октября. По ее оценкам, речь шла о 12 тысячах военнослужащих.

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