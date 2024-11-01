Пальмовое масло выросло в цене до двухлетнего максимума: что стало причиной

Пальмовое масло растет третий день подряд до самого высокого уровня за последние два года благодаря высокому спросу на фоне опасений относительно сокращения предложения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Высокий спрос в сочетании с проблемами с предложением, частично из-за старения деревьев, привел к росту цен на пальмовое масло более чем на 30% в 2024 году.

Фьючерсы на малазийское пальмовое масло с доставкой в январе подорожали на 2,9% до 1,102 долл/т.

Поставки в октябре из Малайзии, второго по величине производителя пальмового масла, выросли на 11% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря увеличению экспорта в Индию, Китай и ЕС.

Самое распространенное в мире кулинарное масло также отследило рост цен на сырую нефть, что повысило привлекательность пальмы как сырья для производства биотоплива.

Сообщается, что пальмовое масло получит дополнительный импульс спроса со стороны Индонезии в начале следующего года, когда страна планирует увеличить объемы тропического масла, используемого в смеси биотоплива.

Ожидается, что рост цены может продолжиться до первого квартала 2025 года.

Напомним:

В мире падают цены на популярное соевое масло, тогда как некогда самое дешевое пальмовое дорожает.