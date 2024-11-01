В Евросоюзе советуют запастись едой на случай войны или чрезвычайной ситуации

Европейцам советуют сделать запасы пищи и воды на случай войны или другой "великой чрезвычайной ситуации". Как пишет Newsweek, отчет о гражданской и военной готовности стран Европы подготовил бывший президент Финляндии и специальный советник президента Европейской комиссии Саули Нийнисте, сообщает Укринформ.

Отмечается, что документ, насчитывающий 165 страниц, уже представлен руководителем Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен.

В отчете отмечается, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии РФ против Украины, поэтому блоку необходимо перейти "от реакции к проактивной готовности" к чрезвычайным ситуациям.

Согласно отчету, ЕС должен посоветовать домохозяйствам своих стран быть готовыми к самообеспечению в течение не менее 72 часов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Государства-члены должны предоставить гражданам рекомендации по созданию необходимых запасов, эвакуации и доступа к экстренным службам.

В отчете приводится список вещей, которые необходимо иметь домохозяйствам на случай чрезвычайной ситуации, в частности, запасы пищи, напитков и лекарств, фонарики, радиоприемник на батарейках.

Эти советы направлены на подготовку граждан стран ЕС к возможным чрезвычайным ситуациям - от новой пандемии до экстремальных погодных условий или вооруженной агрессии.

В отчете в качестве главной угрозы указывается российская агрессия.

"У нас нет четкого плана, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет РФ для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не прекращая работу над подготовкой к другим серьезным угрозам" , – говорится в документе.

При этом отмечается, что хотя угрозу российской агрессии наиболее ощущают ее непосредственные соседи, любые действия РФ против одной страны-члена ЕС повлияют на все 27 стран блока.