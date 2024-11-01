В РФ торговые центры на грани банкротства после повышения ключевой ставки

Рост кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки Центробанка России до 21% и сложности с обслуживанием долгов могут привести к массовому банкротству торговых центров (ТЦ). Об этом говорится в письме Союза торговых центров (СТЦ) на имя главы Минэкономразвития, с которым ознакомились российские медиа, сообщает Экономическая правда.

В организации отметили, что половина российских ТЦ обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой. Многие из них уже столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности.

В связи с этим владельцы ТЦ попросили правительство субсидировать ставку по залоговым кредитам до 7-10%, ввести мораторий на изменение условий по имеющимся займам и предоставить отсрочку по выплате основного долга на пять-десять лет.

Под угрозой банкротства в 2025 году окажутся не менее 200 ТЦ, говорит старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

"Более 50% портфеля торговой недвижимости, заложенной в ключевых банках страны, уже в зоне риска: их соотношение долга к стоимости недвижимости превышает 80%" , - пояснила эксперт.

По ее словам, часть собственников, осознавая угрозу дефолта, стремится продать свои активы. При этом они часто не готовы вкладывать собственные средства на покрытие кредита, добавила Малахатько.

Напомним, центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

Продукты питания в России в следующем году могут подорожать еще на 8-20% из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка РФ.