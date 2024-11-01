Генштаб: За сутки 126 боев, более половины - на Покровском и Кураховском направлениях

На фронте с начала суток 1 ноября произошло 126 боевых столкновений, больше всего - 48 - на Кураховском направлении.﻿﻿ Со ссылкой на оперативную информацию Генштаба по состоянию на 22.00 1 ноября, сообщает Украинская правда.

"С начала суток произошло 126 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара (5 ракет), 52 авиационных ударов (в частности, задействовал 73 КАБ) и 400 ударов дронами-камикадзе, совершил 2926 обстрелов позиций наших войск" , - сообщили военные.

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Волчанска.

Агрессор совершил пять атак на наши укрепления на Купянском направлении.

На Лиманском направлении за день российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня три раза штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 36 штурмовых и наступательных действий.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боестолкновений.

На Времовском направлении враг дважды пытался прорваться к Трудовому.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.