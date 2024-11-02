Израиль обстреляли ракетами с территории Ливана, более десяти человек ранены

Центральные регионы Израиля обстреляли ракетами с территории Ливана. В результате атаки повреждено здание, ранены 11 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля и издание The Times of Israel.

Около 2:00 в пригороде Тель-Авива и других населенных пунктах регионов Шарон и Дан в центральном Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы обстрела со стороны Ливана.

Военные перехватили три ракеты, которые пересекли границу и упали в центральных районах страны. Они не уточнили, были ли это прилеты вражеских ракет или обломки ракет ПВО.

Позже в сети появилось видео, на котором зафиксирован взрыв в арабском городе Тира. На кадрах виден прилет ракеты по зданию.

Согласно последним данным службы скорой помощи Маген Давид Адом, в результате ракетного удара пострадали 11 человек. Три человека получили ранения средней тяжести, а остальные восемь - легкие ранения.

Война между Израилем и ливанской "Хезболлой"

С октября 2023 года боевики ливанской группировки "Хезболла" регулярно обстреливают ракетами и дронами территорию Израиля. Таким образом исламисты, которых поддерживает Иран, выражают солидарность с движением ХАМАС, против которого израильские военные ведут войну в Секторе Газа.

С 1 октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию в южных районах Ливана против террористов. Военные пытаются отодвинуть боевиков от границ с Израилем и уменьшить количество обстрелов страны.

Минувшей ночью Армия обороны Израиля ударила по южным пригородам Бейрута и разрушила объекты "Хезболлы".

Также на днях ЦАХАЛ ликвидировала заместителя командующего одного из подразделений "Хезболлы" Мустафу Ахмада Шахади.

Кроме того, израильские военные полностью разрушили инфраструктуру террористов на юге Ливана.

Тем временем террористы "Хезболлы" обстреляли штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане. Есть пострадавшие.