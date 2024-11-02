Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк снова оставил учетную ставку неизменной

В четверг 31 октября состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором снова было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной﻿ на уровне 13% годовых. Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.

Не изменились также ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и ставка по кредитам рефинансирования для коммерческих банков: они остались на уровне 15,50% и 16% годовых соответственно.

2. Банки продолжают менять процентные ставки по депозитам

Всего три банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Два банка повысили процентные ставки по депозитам, один – наоборот, понизил их.

Асвио Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15,75 до 16,10% годовых;

на 6 месяцев – с 15,50 до 16,25% годовых;

на 12 месяцев – с 15,25 до 16% годовых.

Юнекс Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 14,25 до 14,50% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 14,75% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 15,50% годовых.

Индустриалбанк понизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 10 до 9,35% годовых. Также Индустриалбанк понизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 0,25 до 0,15% годовых.

3. ПриватБанк разрешил покупку ОВГЗ от 1000 грн

ПриватБанк сделал еще более доступными для клиентов услуги инвестирования средств в ценные бумаги. Теперь покупать онлайн облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в веб-версии Приват24 можно от 1000 грн. Информация об этом появилась на официальном сайте﻿ банка.

Также ПриватБанк предоставляет возможность через Приват24 не только покупать, но и продавать ОВГЗ в режиме онлайн.

Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретении ОВГЗ. В данном сервисе банка отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы на приобретение.

4. Банки меняют тарифы по своим картам и текущим счетам

С 1 ноября 2024 года ПриватБанк отменил комиссию в размере 1 грн по сервису «Автоплатежи». Теперь автоплатежи проводятся по тарифу обычных платежей в Приват24. Более детально – на официальном сайте﻿ банка.

С 1 декабря 2024 года Банк Восток вносит изменения в свои тарифы по карточным счетам. Из существенного: - вводится комиссия за перевод средств на счет в другом банке в случае разрыва деловых отношений по инициативе банка в размере 10%;

- отменяется плата за конвертацию в случае, если валюта счета не соответствует валюте операции;

- отменяется плата за обслуживание неактивных счетов;

- меняется комиссия за просмотр остатка по счету в банкоматах.

С полным перечнем изменений в тарифах можно ознакомиться на официальном сайте﻿ банка.

5. Sense Bank отключает веб-сервис My Sense Bank

C 1 декабря 2024 года доступ к веб-сервису My Sense Bank будет отключен. Как заявляют в банке, «это решение продиктовано планами по внутренней оптимизации цифровых услуг и стремлением гарантировать клиентам самые высокие стандарты удобства и безопасности».

Весь функционал My Sense Bank будет доступным в мобильном цифровом банке Sense SuperApp.

Таким образом, Sense Bank станет еще одним банком, отказавшимся от веб-версии интернет-банкинга и полностью перешедшим на мобильную версию.