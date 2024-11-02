Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк знову залишив облікову ставку незмінною

У четвер 31 жовтня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому знову було ухвалено рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних. Ставка 13% діє з 14 червня 2024 року.

Не змінилися також ставка за тримісячними депозитними сертифікатами та ставка за кредитами рефінансування для комерційних банків: вони залишилися на рівні 15,50% та 16% річних відповідно.

2. Банки продовжують змінювати відсоткові ставки за депозитами

Усього три банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Два банки підвищили відсоткові ставки за депозитами, один – навпаки, знизив їх.

Асвіо Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15,75% до 16,10% річних;

на 6 місяців – з 15,50 до 16,25% річних;

на 12 місяців - з 15,25 до 16% річних.

Юнекс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14% до 15% річних;

на 6 місяців – з 14,25% до 14,50% річних;

на 9 місяців – з 14,50 до 14,75% річних;

на 12 місяців – із 15 до 15,50% річних.

Індустріалбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 10 до 9,35% річних. Також Індустріалбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 0,25 до 0,15% річних.

3. ПриватБанк дозволив купівлю ОВДП від 1000 грн

ПриватБанк зробив ще доступнішими для клієнтів послуги інвестування коштів у цінні папери. Тепер купувати онлайн облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у веб-версії Приват24 можна від 1000 грн. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті банку.

Також ПриватБанк надає можливість через Приват24 не лише купувати, а й продавати ОВДП у режимі онлайн.

Щоб інвестувати кошти в державні облігації, у розділі «Послуги» меню «Цінні папери» необхідно вибрати ОВДП, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою SmartID сформовані документи про відкриття рахунку у цінних паперах та придбання ОВДП. У цьому сервісі банку відсутні податкові збори та додаткові витрати на придбання.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картками та поточними рахунками

З 1 листопада 2024 року ПриватБанк скасував комісію у розмірі 1 грн за сервісом «Автоплатежі». Тепер автоплатежі проводяться за тарифом звичайних платежів у Приват24. Більш детально – на офіційному сайті банку.

З 1 грудня 2024 року Банк Схід вносить зміни до своїх тарифів за картковими рахунками. Зі суттєвого: - вводиться комісія за переказ коштів на рахунок в іншому банку у разі розриву ділових відносин з ініціативи банку у розмірі 10%;

- скасовується плата за конвертацію у разі, якщо валюта рахунку не відповідає валюті операції;

- скасовується плата обслуговування неактивних рахунків;

- Змінюється комісія за перегляд залишку по рахунку в банкоматах.

З повним переліком змін у тарифах можна ознайомитись на офіційному сайті банку.

5. Sense Bank відключає веб-сервіс My Sense Bank

З 1 грудня 2024 року доступ до веб-сервісу My Sense Bank буде вимкнено. Як заявляють у банку, «це рішення продиктоване планами внутрішньої оптимізації цифрових послуг і прагненням гарантувати клієнтам найвищі стандарти зручності та безпеки».

Весь функціонал My Sense Bank буде доступним у мобільному цифровому банку Sense SuperApp.

Таким чином, Sense Bank стане ще одним банком, який відмовився від веб-версії інтернет-банкінгу і повністю перейшов на мобільну версію.