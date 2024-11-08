DeepState: Оккупанты захватили Новоалексеевку в Донецкой области

Согласно обновленным данным проекта DeepState, россияне оккупировали Новоалексеевку в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

В ночь на 8 ноября аналитики проекта сообщили, что враг оккупировал Новоалексеевку Донецкой области.

Кроме того, россияне возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки в Донецкой области.

Справочно: Новоалексеевка – село Селидовской городской общины Покровского района Донецкой области в Украине. По данным переписи 2001 года, население села составляло 177 человек.