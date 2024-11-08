Президент Еврокомиссии пообщалась с Трампом, в том числе и об Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщалась с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, в частности об обороне Украины, сообщает Европейская правда.

Урсула фон дер Ляйен ожидает "укрепления связей между ЕС и США и совместной работы над решением геополитических вызовов".

"Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики" , – заявила она.

Накануне, после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, президент Владимир Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.