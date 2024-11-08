В Нацбанке спрогнозировали, когда будет пик роста цен в Украине

В ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться из-за влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, расширения бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и увеличения энергодефицита во время отопительного сезона.﻿ Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за октябрь 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В результате потребительская инфляция достигнет 9,7% к концу 2024 года и будет оставаться высокой в первом полугодии 2025 года" , - говорится в обзоре.

Пик роста цен ожидается в I квартале 2025 года - 11,4%.

В то же время, весной 2025 года инфляция начнет снижаться. Замедлению темпов роста цен в следующем году будет способствовать взвешенная монетарная политика НБУ, ослабление внешнего ценового давления, улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.

По прогнозу НБУ, во II квартале она составит 10,0%, в III квартале – 8,2%, в IV квартале – 6,9%.

Прогноз НБУ предусматривает снижение инфляции до 6,9% в конце 2025 года и ее приведение к цели 5% в 2026 году.

Цены на продукты

По данным НБУ, продовольственная инфляция будет иметь большое влияние на ускорение общей инфляции в краткосрочном периоде, но в дальнейшем будет относительно низкой.

Ускорение продовольственной инфляции в ІІІ квартале 2024 года обусловливалось прежде всего исчерпанием эффектов высоких урожаев прошлого года, а также заметным сокращением предложения отдельных продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий.

В текущем году неблагоприятными для предложения продуктов питания были многонедельная жара в июле и длительные периоды без осадков летом и в начале осени, влияние на урожаи оказали и весенние заморозки. Это сказалось на ценах как на сырых, так и обработанных продуктах питания.

В частности, влияние летней засухи на предложение ряда плодово-овощных культур, а также животноводческой продукции оказалось существенным, чем ожидалось, что обусловило и ухудшение оценок урожаев отдельных культур в текущем году. В результате после продолжительного снижения цен на сырые продукты питания, что было обусловлено высокими урожаями прошлого года, уже с августа их рост возобновился и ускорился в сентябре (до 7,1% г/г по сравнению со снижением на 6,5% г/г июне 2024 года).

Удорожание продовольственного сырья и его ограниченное предложение являлись весомыми факторами стремительного ускорения роста цен на обработанные продукты (до 8,9% г/г по сравнению с 5,9% г/г в июне 2024 года), что значительно превысило прогноз НБУ.

Прогноз цен на продукты

Согласно обновленному прогнозу НБУ, давление на цены продовольственных товаров будет сохраняться в ближайшее время. В результате на фоне низкой базы сравнения в прошлом году, продовольственная инфляция будет ускоряться ко II кварталу следующего года. Удорожание сырых продуктов из-за вторичного эффекта скажется и на ценах на обработанные продукты питания.

Однако с поступлением на рынок предложения от новых урожаев инфляция сырых продуктов начнет замедляться и к концу 2025 года снизится до 6%.

"Этот процесс будет продолжаться и дальше благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, дальнейшему налаживанию логистики, а также снижению мировых цен на продовольствие, что будет способствовать замедлению продовольственной инфляции до около 3% в 2026 году" , - прогнозируют в НБУ.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году с 8,5% до 9,7%. Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне 6,9% (предыдущий прогноз – 6,6%), в 2026 году инфляция упадет до 5,0% (предыдущий прогноз – 5,0%).

По данным Госстата, в сентябре 2024 года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/с) ускорилась до 8,6% с 7,5% в августе.