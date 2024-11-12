DeepState: ВСУ отбили 5 атак россиян на Новоивановку Курской области

По данным аналитиков DeepState, в понедельник Силы обороны отбили 5 вражеских накатов на Новоивановку в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

"Чрезвычайно тяжелый день был у села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ. Первые три накаты были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ" , – говорится в сообщении.

В сообщении DeepState отмечается, что украинские защитники уничтожили не менее 18 ВВТ из 29.

Также говорится о том, что во время боевых столкновений количество убитых и раненых россиян может достигать до 300 человек.