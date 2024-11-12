В одной из общин Сумской области планируют объявить эвакуацию – ОВА

В Сумской области местные власти готовятся к возможной эвакуации жителей Краснопольской общины, которая стала целью новых усиленных обстрелов со стороны России.﻿ Об этом заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире национального телемарафона, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

По его словам, решение об эвакуации будет вынесено на обсуждение Совета обороны.

Он отметил, что за последние дни община подверглась обстрелам, в том числе с применением 8 управляемых авиабомб, попавших по инфраструктуре, в результате чего были ранены шесть человек.

"Уничтожена инфраструктура: школа, одна из лучших в области, детский сад, жилые дома, магазины" , - сообщил Артюх.

Он добавил, что в Краснопольской общине остаются несколько тысяч жителей, включая детей. Поэтому в целях их защиты власти активно рассматривают вопросы эвакуации.

Артюх отметил, что среди приграничных общин уже было эвакуировано около 39 тысяч человек, в том числе 7 тысяч детей.