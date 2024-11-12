ЕС приступил к подготовке нового пакета санкций против РФ

В Евросоюзе начали работу над 15-м пакетом санкций, но для его принятия может понадобиться по меньшей мере несколько месяцев. Со ссылкой на EUobserver, сообщает ЛигаБизнес.

Новый пакет могут принять до конца 2024 года или к третьей годовщине начала войны в Украине, то есть 24 февраля 2025 года.

Пока что Брюссель только собирает предложения стран-членов относительно санкций, потому говорить о конкретном наполнении пакета рано. Известно, что страны Балтии и Польша выступают за запрет импорта российского сжиженного газа, а скандинавские страны хотят усилить ограничения против "теневого флота" российских нефтяных танкеров.

На повестке дня также ограничение доступа России к технологиям, расширение "серого списка" компаний из Китая, Индии, Турции и ОАЕ, усиление контроля за обходом действующих санкций.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов сказал EUobserver, что Украина рассчитывает на закрытие схем, которые позволяют России импортировать электронику для оружия.

Украина также предлагает запретить импорт в ЕС нефтепродуктов из Индии, произведенных из российской нефти и рассчитывает на санкции против российских металлов (титан, никель, хром), химикатов, зерна, удобрений и урана, а также против российских финансовых и IT-компаний.

Ченцов заявил, что Европа должна добавить к черному списку больше "олигархов, приближенных к Кремлю", и обратить внимание на "российских пропагандистов, художников и духовенства, включительно с наивысшими представителями РПЦ, которые поддерживают войну и разжигают ненависть к украинскому народу".