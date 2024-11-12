"єВідновлення" продлят на 2025 год, но денег катастрофически не хватает - Шуляк

Программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье будут реализовывать в следующем году. В 2025 году на ее финансирование выделят 4 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, из заложенных средств 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для тех, кто потерял свое жилье, еще 1 млрд грн направят на компенсации за поврежденное имущество.

Шуляк подчеркнула, что этой суммы катастрофически недостаточно.

"Я настаиваю на том, что программа должна не только продолжать поддержку украинцев, жилье которых было повреждено или разрушено в результате российской агрессии, а и расширяться. Насущная необходимость – расширить "єВідновлення" на временно оккупированные территории. Если этого не сделаем мы, это сделают оккупанты. А этого важно не допустить" , – отметила Шуляк.

Глава комитета напомнила, что Украина продолжает вести переговоры с международными партнерами о поддержке в финансировании программы на следующий год. Кроме этого, к финансированию "єВідновлення" уже приобщались и Банк развития Совета Европы, который предоставил 100 млн евро, и Всемирный Банк, который предоставил 200 млн долларов.