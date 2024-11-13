Бизнесмены Маск и Рамасвами получат должности в администрации Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Илона Маска главой нового Департамента правительственной эффективности. Он займется сокращением бюджетных расходов и реструктуризацией федеральных агентств, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Я рад объявить, что Великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит Департамент правительственной эффективности (DOGE)" , - написал победитель президентских выборов.

Трамп добавил, что вместе "эти два замечательных американца проложат путь для моей Администрации демонтировать правительственную бюрократию, сократить избыточные регулирования, сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств - что имеет важное значение для Движения "Спасем Америку".

"Это повлечет ударную волну по всей системе, и каждый, кто имеет отношение к системе и всех, кто причастен к государственному расточительству, а это очень много людей!" , - отметил Илон Маск.

В сообщении также отмечается, что "новый департамент станет потенциальным "Манхэттенским проектом" нашего времени".

"Департамент правительственной эффективности будет предоставлять советы и рекомендации из-за пределов правительства, а также сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением для проведения широкомасштабных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к невиданному ранее управлению государством" , - говорится в сообщении.

Трамп добавил, что новый Департамент "должен вытеснить массовое расточительство и мошенничество, существующие в течение наших ежегодных государственных расходов в размере 6,5 триллионов долларов".

Работа Маска и Рамасвами, по словам Трампа, завершится не позже 4 июля 2026 года.

"Меньшее Правительство, с большей эффективностью и меньшей бюрократией, будет идеальным подарком для Америки на 250-ю годовщину Декларации независимости" , - добавил новоизбранный президент США.

Кто такой Вивек Рамасвами?

Вивек Рамасвами - американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель.

Учился в Гарварде и стал популярным в правых кругах благодаря своему бестселлеру "Woke, Inc.". В нем осуждаются решения некоторых крупных компаний запустить бизнес-стратегию на вопросах социальной справедливости и изменения климата.

В ходе предвыборной кампании Рамасвами поддержал запрет на аборты на уровне штата после шести недель и заявил, что хочет значительно расширить полномочия президента и расформировать большую часть федерального правительства, включая ФБР и Министерство образования.

Бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, но в январе 2024 года снял свою кандидатуру на выборах в пользу Трампа.

Рамасвами также высказался против членства Украины в НАТО.

Кроме того, бизнесмен высказался за выход США из НАТО.