Трамп назначит генпрокурором и руководителем разведки политиков с антиукраинскими взглядами

Будущий президент США Дональд Трамп выбрал еще трех человек в свою администрацию. Кроме, государственного секретаря, он также определился с кандидатурами генерального прокурора и директора Национальной разведки, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Трамп предложил на должность генпрокурора США в своей администрации конгрессмена Мэтта Гетца.

Республиканец известен тем, что именно он инициировал отставку спикера Палаты представителей Маккарти из его же партии - впервые в истории США.

Гетц занимает антиукраинскую позицию: прошлым летом в одном из интервью он открыто заявил: "Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО - Россию или Украину, целесообразно выбрать Россию. В долгосрочной перспективе это принесло бы больше пользы" .

В феврале 2023 года Гетц представил резолюцию, которая призвала администрацию Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине.

Кроме того, Трамп хочет назначить Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки США.

Бывшая демократка известна тем, что в 2017 году встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом и критиковала операцию США по устранению иранского генерала Сулеймани.

Габбард также называла политику США относительно Украины "вторым Афганистаном", а также распространяла фейки и российские нарративы о войне в Украине.

В частности, она рассказывала о якобы 25 биолабораториях на территории Украины, и что это США спровоцировали российского диктатора Владимира Путина начать войну.

Ранее стало известно, что следующим госсекретарем станет сенатор Марк Рубио.