Трамп призначить генпрокурором і керівником розвідки політиків з антиукраїнськими поглядами

Майбутній президент США Дональд Трамп обрав ще трьох людей до своєї адміністрації. Окрім, державного секретаря, він також визначився з кандидатурами генерального прокурора та директора Національної розвідки, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Трамп запропонував на посаду генпрокурора США у своїй адміністрації конгресмена Метта Гетца.

Республіканець відомий тим, що саме він ініціював відставку спікера Палати представників Маккарті з його ж партії - вперше в історії США.

Гетц займає антиукраїнську позицію: минулого літа в одному з інтерв'ю він відкрито заявив: "Якби нам потрібно було обирати, кого прийняти в НАТО - Росію чи Україну, доцільно вибрати Росію. У довгостроковій перспективі це принесло б більше користі" .

У лютому 2023 року Гетц представив резолюцію, яка закликала адміністрацію Байдена припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Окрім того, Трамп хоче призначити Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки США.

Колишня демократка відома тим, що у 2017 році зустрічалася з сирійським диктатором Башаром Асадом та критикувала операцію США з усунення іранського генерала Сулеймані.

Габбард також називала політику США щодо України "другим Афганістаном", а також поширювала фейки та російські наративи про війну в Україні.

Зокрема, вона розповідала про нібито 25 біолабораторій на території України, і що це США спровокували російського диктатора Володимира Путіна почати війну.

Раніше стало відомо, що наступним держсекретарем стане﻿ сенатор Марк Рубіо.