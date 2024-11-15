ПВО сбила 25 "Шахедов" и одну ракету – Воздушные силы

В ночь на 15 ноября российские войска ударили по Одесской области ракетами, а также запустили по Украине беспилотники Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили одну управляемую авиационную ракету и 25 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В целом оккупанты ударили по Одесщине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. 29 беспилотников Shahed оккупанты запустили из района Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество жителей.