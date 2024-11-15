Шольц в телефонном разговоре с Путиным обсудил войну РФ против Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого осудил войну, которую Россия ведет против Украины. Со ссылкой на комментарий из ведомства канцлера, сообщает Укринформ.

«Канцлер осудил захватническую войну России против Украины, которая уже почти 1000 дней несет Украине смерть, страдания и разрушения. Канцлер особенно осудил авиаудары России по гражданской инфраструктуре в Украине. Он дал понять, что отправка северокорейских солдат в Россию для выполнения боевых задач против Украины приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта» , - отметили в офисе главы правительства ФРГ.

Шольц призвал Путина прекратить захватническую войну против Украины и вывести войска. Он подчеркнул, что ни одна из военных целей России не была достигнута, и призвал Россию проявить готовность вести серьезные переговоры с Украиной с целью достижения справедливого и продолжительного мира для Украины.

Канцлер отметил непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее оборонной борьбе столько, сколько потребуется. При этом подчеркнул, что поддержка Украины рассчитана на долгосрочную перспективу, и российский лидер не может ожидать того, что время будет играть на него.

Шольц и Путин договорились продолжать поддерживать связь, добавили в ведомстве канцлера ФРГ.

Там отметили, что Федеральное правительство проинформирует о разговоре союзников и партнеров, а также руководителей ЕС и НАТО.

Шольц неоднократно заявлял, что готов позвонить Путину «в нужное время». Несколько дней назад он уточнил, что это произойдет скоро и в координации с партнерами.

Во время выступления в парламенте в среду Шольц пообещал Украине продолжение поддержки, но повторил, что сделает все возможное, пока возглавляет правительство, чтобы не допустить дальнейшей эскалации войны и втягивания в нее Германии и НАТО в целом.

В последний раз Шольц говорил с Путиным телефоном в декабре 2022 года.